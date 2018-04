Gesellschaft

Experten warnen vor Ausbreitung rechter Hetze im Alltag

12.04.2018, 02:49 Uhr | dpa

Vor einer Ausbreitung rechter Hetze in Niedersachsen hat das Landes-Demokratiezentrum gewarnt. Rechte Parolen, fremdenfeindliche Äußerungen und diskriminierendes Verhalten seien längst nicht mehr nur in der rechtsextremen Szene zu hören, sagte der Leiter der für Prävention zuständigen Landeseinrichtung, Thomas Müller. Sie tauchten deshalb immer häufiger auch in Alltagssituationen auf.

Auf einer Fachtagung des Landes-Demokratiezentrums heute in Celle suchen Experten deshalb nach neuen Strategien, um die Ausbreitung rechtsextremer Tendenzen in Niedersachsen zu verhindern. Erwartet werden rund 200 Vertreter von Polizei, Schulen, Wissenschaft und Kommunen.