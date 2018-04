Soziales

Neues Bestattungsgesetz: Kein Grabstein aus Kinderarbeit

12.04.2018, 03:08 Uhr | dpa

Niedersachsens geplantes neues Bestattungsgesetz nimmt heute eine weitere Hürde. Im Sozialausschuss des Landtags steht eine Debatte über den Entwurf an, zu dem es bereits im Vorjahr eine Anhörung von Verbänden und Kirchen gab. Mit dem Gesetz soll die Aufklärung von Todesursachen und die Patientensicherheit verbessert werden. So soll künftig eine erweiterte innere Leichenschau zulässig sein. Damit sollen Substanzen festgestellt werden können, die Menschen vor deren Tod verabreicht wurden. Hintergrund ist die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel. Er spritzte Patienten Medikamente, um sie dann als Held zu reanimieren. Zudem steht eine Änderung des Friedhofsgesetzes an. Es soll Grabsteine aus Ländern mit verbreiteter Kinderarbeit verbannen.