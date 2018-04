Prozesse

Rostocker Neurochirurg vor Gericht

12.04.2018

Das Landgericht in Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Donnerstag ein 54 Jahre alter Neurochirurg vor dem Landgericht in Rostock verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, 2010 eine Patientin überflüssigerweise und zudem fehlerhaft operiert zu haben. Aus finanziellen Gründen habe er sie zu einer Versteifung der Halswirbelsäule überredet, die medizinisch nicht notwendig gewesen sei. Der angeklagte Rostocker Arzt, der bereits 2014 wegen Abrechnungsbetrugs zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden war, machte zu Prozessbeginn deutlich, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen.

Die inzwischen 46 Jahre alte frühere Justizangestellte sagte als Zeugin vor Gericht, sie habe den Arzt in seiner Rostocker Praxis aufgesucht, weil sie häufig Nackenschmerzen hatte. Dabei habe sie ihm auch von einem Autounfall berichtet, der bereits sieben Jahre zurücklag. Der Angeklagte führte eine Computertomographie durch und entnahm der Frau Hirnwasser. Nach der Diagnose sei ihr mitgeteilt worden, dass sie an einer Fraktur an einem Halswirbel leide, die schlecht verheilt sei. Die zum Gehirn führenden Nervenstränge seien bedroht, sie könne irgendwann ins Koma fallen, wenn die ersten Halswirbel nicht mit dem Kopf durch Implantate versteift würden.

Die Zeugin stimmte daraufhin der Operation zu, weil sie an ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko glaubte. Nach der Operation sei es ihr jedoch sehr schlecht gegangen. Sie habe nicht stehen und nicht sitzen können und unter erheblichen Schmerzen gelitten. Als sie nach mehreren Reha-Maßnahmen andere Ärzte konsultierte, stellte sich nach Darstellung der Frau heraus, dass sie nie einen Halswirbelbruch erlitten hatte, und die Versteifung überflüssig war. Die Implantate aus Schrauben und Platten seien ihr zudem falsch eingesetzt worden. Die Diagnose habe der Angeklagte ihr mit falschen Computerbildern vorgetäuscht, sagte die Frau.

Eine frühere Krankenschwester aus der Praxis des Angeklagten berichtete, die Operation sei für den Arzt neu gewesen. Er sei dabei von einem anderen Arzt zumindest beratend unterstützt worden.

Der Angeklagte wurde bereits 2014 vom Landgericht Rostock wegen Abrechnungsbetrugs und Urkundenfälschung zu vier Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte gestanden, Krankenkassen um 1,5 Millionen Euro betrogen zu haben. Deswegen hatte er bereits seine Krankenkassenzulassung verloren, als er die Geschädigte als Privatpatientin behandelte. Mit ihr einigte er sich zivilrechtlich bereits auf ein Schmerzensgeld von 125 000 Euro. Dennoch muss er sich auch strafrechtlich verantworten. Der Prozess wird am 3. Mai fortgesetzt und voraussichtlich bis August dauern.