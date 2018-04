Tarife

Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

12.04.2018, 03:28 Uhr | dpa

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen werden heute fortgesetzt. Schwerpunkt der Protestaktionen wird nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Mittelhessen sein. Arbeitsniederlegungen seien in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Gießen, im Landkreis Gießen sowie in den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill geplant. Auch Kitas sollen betroffen sein. In Gießen ist zudem Uhr ein Demonstrationszug vorgesehen. Die Gewerkschaft rechnet mit mehrere hundert Teilnehmern.

Verdi und der ebenfalls beteiligte Deutsche Beamtenbund wollen mit den Warnstreiks Druck aufbauen für die möglicherweise entscheidende Tarifrunde am 15. und 16. April in Potsdam. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.