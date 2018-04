Landtag

Landtag diskutiert über Sicherheitslage in Baden-Württemberg

12.04.2018, 03:39 Uhr | dpa

Der Baden-Württembergische Landtag in Stuttgart. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

Der Landtag diskutiert heute über die Sicherheitslage im Südwesten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) erläutert den kürzlich veröffentlichen Sicherheitsbericht für das Land. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass Baden-Württemberg im Jahr 2017 eines der sichersten Bundesländer war. Mit 5295 Straftaten je 100 000 Einwohnern war die Kriminalitätsbelastung so niedrig wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Allerdings gibt es in Teilbereichen Steigerungen: So hat die Zahl der Sexualstraftaten deutlich zugenommen. Das führt das Innenministerium aber auch auf eine Gesetzesänderung und neue statistischen Erfassungsmethoden zurück.

Die SPD will im Landtag auch das Amtsverständnis von Agrarminister Peter Hauk (CDU) thematisieren. Aus Sicht der Genossen kümmert sich Hauk zu wenig um Verbraucherschutz und Tierschutz. Zudem diskutieren die Abgeordneten über einen Gesetzentwurf der AfD zur Stärkung der direkten Demokratie. Die AfD spricht sie sich dafür aus, die Hürden für Volksbegehren, -abstimmungen und -anträge zu senken und die Bürger in mehr Politikbereichen mitbestimmen zu lassen. Der Entwurf hat allerdings keine Chance auf Umsetzung. Der politischen Konkurrenz und auch einigen Verbänden gehen die Vorschläge viel zu weit.