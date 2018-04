Ausstellungen

Lesesessel von Karl Marx kommt in sein Geburtshaus

12.04.2018, 03:49 Uhr | dpa

Es ist der wohl wichtigste Sessel von Karl Marx: Der Lesesessel, in dem der Philosoph und Ökonom viel gelesen und an seinen Manuskripten gearbeitet hat. Nach der Familienüberlieferung soll der gebürtige Trierer auch in diesem Stuhl gestorben sein. Als neues Exponat trifft der historische Sessel heute im Geburtshaus von Marx in Trier ein. Er soll zu den Höhepunkten der neuen Dauerausstellung im dortigen Museum gehören, die am 5. Mai zum 200. Geburtstag des Denkers eröffnet wird. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte den Sessel 2014 aus Familienbesitz erworben. Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens in Trier.