Notfälle

Weltkriegsbombe in Braunschweig entschärft

12.04.2018, 07:28 Uhr | dpa

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Braunschweig ist unschädlich gemacht worden. Der Blindgänger sei entschärft und werde abtransportiert, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Twitter mit. Auch die Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Damit konnten etwa 8400 Anwohner und rund 2000 Hotelgäste aus der nahen Umgebung in ihre Wohnungen und Unterkünfte zurückkehren. Die Fliegerbombe war erst am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen begannen sofort die Vorbereitungen für die Evakuierung und Entschärfung. Auch Teile der Braunschweiger Innenstadt wurden hierzu geräumt.