Wahlen

Chefs in Landratsämtern und Rathäusern werden gewählt

12.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

Sieben Monate nach der Bundestagswahl werden die Thüringer erneut an die Wahlurnen gerufen. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag (15.4.) werden 14 Landräte, 6 Oberbürgermeister kreisfreier Städte sowie 71 haupt- und 29 ehrenamtliche Bürgermeister direkt gewählt. Um die kommunalen Spitzenämter bewerben sich 302 Kandidaten. Während der ländliche Raum seit Jahren eine Domäne der CDU ist, will die SPD ihre Bastionen in den kreisfreien Städten Erfurt, Jena und Weimar verteidigen.

Wahlberechtigt sind knapp 1,6 Millionen Thüringer ab 16 Jahre. Ein Eilantrag der AfD beim Landesverfassungsgerichtshof gegen die vom Landtag beschlossene Herabsetzung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre war Mitte März gescheitert.

Besonders starke Konkurrenz gibt es in der Landeshauptstadt Erfurt, wo sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sieben Mitbewerbern gegenüber sieht. Die CDU etwa hat die Landtagsabgeordnete und frühere Ministerin Marion Walsmann, die Linke die Landtagsabgeordnete Karola Stange nominiert. Für die AfD steht der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Stefan Möller, auf dem Stimmzettel. In fast 40 Kommunen gibt es allerdings nur einen Bewerber, darunter im Landkreis Sömmerda, wo der amtierende Landrat Harald Henning (CDU) solo antritt.

Im Weimarer Land konkurrieren eine Politikerin der CDU und zwei Bewerber von SPD und AfD um die Nachfolge von Hans-Helmut Münchberg (parteilos), der nach 28 Jahren als Landrat aus Altersgründen nicht mehr antritt. Mit Werner Hennig und Martina Schweinsburg (beide CDU) im Eichsfeldkreis beziehungsweise im Landkreis Greiz wollen es zwei weitere Landräte der ersten Stunde, die wie Münchberg 1990 erstmals gewählt wurden, hingegen noch einmal wissen.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. In den Kommunen, in denen dies kein Bewerber schafft, kommt es am 29. April zu Stichwahlen zwischen den beiden Bestplatzierten. Die Amtszeit von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten beträgt in Thüringen sechs Jahre. Bei den Kommunalwahlen 2012 hatten 46,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

In den mehr als 2400 Stimmbezirken sind am Sonntag rund 17 000 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz. Die Wahllokale öffnen von 8.00 bis 18.00 Uhr.