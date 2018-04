Unfälle

Teilsperrung der A7 bei Neumünster wegen Verkehrsunfall

12.04.2018, 06:29 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Bad Bramstedtauf ist die A 7 in Richtung Hamburg teilweise gesperrt. Wegen der anstehenden Reinigung werde zumindest der rechte Fahrstreifen auch in den nächsten Stunden noch unbefahrbar bleiben, teilte ein Polizeisprecher mit. In der Nacht zu Donnerstag sei ein Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Vermutlich sei der Fahrer am Steuer eingeschlafen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Es sei jedoch Diesel ausgelaufen, da bei dem Unfall der Tank des Fahrzeugs aufgerissen worden sei.