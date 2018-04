Notfälle

Suche nach verschwundenen Mädchen dauert an

12.04.2018, 06:58 Uhr | dpa

Die Polizei sucht zwei in Fulda verschwundene Mädchen. Der letzte Hinweis auf den Aufenthaltsort der 10- und 15-Jährigen vom Mittwochnachmittag führe in den Main-Kinzig-Kreis, teilte die Polizei mit. Bestätigen lassen habe sich dieser Hinweis bisher nicht.

Die beiden Mädchen waren am Montagnachmittag nach einem Streit in einer Betreuungseinrichtung in Fulda verschwunden. Zeugenaussagen lassen die Polizei vermuten, dass die Mädchen am Montag mit dem Zug nach Schlüchtern gefahren sind. Auch in Bad Soden-Salmünster sollen sie gesehen worden sein. Die Polizei hofft auf die Hinweise von weiteren Zeugen.