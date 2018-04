Gesellschaft

Inklusionsmesse will Freude am Miteinander wecken

12.04.2018, 07:19 Uhr | dpa

In Mainz findet am Wochenende die Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz statt. Foto: F. von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Die Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen Leben setzt Begegnung voraus - ein Forum dafür bietet die Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz. Mehr als 50 Initiativen, Behörden und Unternehmen stellen am Freitag und Samstag (13/14. April) in der Mainzer Rheingoldhalle Ideen und konkrete Angebote für ein Zusammenleben mit Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe vor. "Inklusion lebt vom Netzwerken", sagt der Geschäftsführer des Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz, Stephan Heym. "Wir wollen zeigen, dass Inklusion gelingen und Spaß machen kann."

Die Messe mache Inklusion und Barrierefreiheit für ein breites Publikum greifbar und anschaulich, erklärt Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. "Spannend finde ich auf der Messe vor allem die Potenziale, die in digitaler und baulicher Barrierefreiheit sowie in inklusiven Gesellschaftsformen stecken und die für alle hier sichtbar werden."

Zu den Ausstellern in der Rheingoldhalle gehören der Elternkreis Autismus Rheinhessen ebenso wie der Landesverband der Gehörlosen, das Bistum Trier mit seiner Fachstelle Inklusion, die Diakonie oder das Bildungs- und das Sozialministerium. Begleitet wird die Messe von 27 Workshops mit Themen wie der Digitalisierung im Gesundheitswesen, der Gebärdensprache, barrierefreien Web-Seiten oder sexueller Selbstbestimmung.

Die Veranstalter - neben dem ZsL die LAG Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz - erwarten rund 6000 Besucher. Bei der ersten Inklusionsmesse vor zwei Jahren waren es in kleinerem Rahmen 2500 gewesen. Diesmal gibt es auch ein Rahmenprogramm auf dem Jockel-Fuchs-Platz mit Live-Musik inklusiver Bands, Angeboten wie Weinstand oder Sardinen-Grill, Kletterturm und Rollstuhl-Parcours. "Wir wollen mit der Messe nach draußen gehen und die breite Öffentlichkeit ansprechen", sagt ZsL-Geschäftsführer Heym.

Für den Prozess der Inklusion sei viel Geduld nötig, sagt Heym. Probleme gebe es in vielen gesellschaftlichen Bereichen, etwa bei der Anzahl von Lehrkräften an Förderschulen. Aber es gehe weit darüber hinaus um die grundsätzliche Teilhabe am Leben. Sehr viel zu tun gebe es etwa noch im Einzelhandel oder in der Gastronomie - "da ist es oft die kleine Stufe vor Ort, die viele Menschen mit einer Behinderung ausschließt".

Der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, Matthias Rösch, sieht noch einen großen Bedarf beim Wohnen außerhalb von Einrichtungen für Behinderte, ebenso bei der Teilhabe am Arbeitsleben in den regulären Betrieben. Fortschritte gebe es beim gemeinsamen Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen, wobei der Weg zu einem inklusiven Schulsystem noch lang sei. "Inklusion braucht einen langen Atem und viele gute Beispiele."