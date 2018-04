Verkehr

Wallringtunnel wird saniert: Vollsperrung am Wochenende

12.04.2018, 07:48 Uhr | dpa

In Hamburg wird der Wallringtunnel in kommender Zeit gesperrt sein. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa/lno) - Der viel befahrene Wallringtunnel in der Hamburger Innenstadt wird von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (05.00 Uhr) voll gesperrt. Die Sperrung in beide Richtungen sei erforderlich, um den Tunnel bau- und sicherheitstechnisch nachzurüsten, teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Die Arbeiten werden in der nächsten Woche fortgesetzt. Tagsüber steht Autofahrern dann eine Spur je Richtung zur Verfügung. Nachts bleibt der Tunnel am Hamburger Hauptbahnhof bis auf Weiteres gesperrt.