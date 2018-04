Unfälle

Vollsperrung A 1 wegen zweier Verkehrsunfälle

12.04.2018, 07:48 Uhr | dpa

Nach zwei Verkehrsunfällen ist die A 1 bei Bremen in beiden Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Am frühen Donnerstagmorgen kam ein Lkw nahe der Anschlussstelle Holdorf rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben, teilte ein Polizeisprecher mit. Im späteren Verlauf sei es nahe der Anschlussstelle Groß Ippener zu einem weiteren Lkw-Unfall gekommen, bei dem der Fahrer auf eine Baustellenabsicherung gefahren sei. Die Sperrung wird nach Polizeiinformationen in Richtung Bremen vermutlich noch bis 9.00 Uhr andauern. Wie lange die Fahrbahn in Richtung Osnabrück noch gesperrt sein wird, sei noch nicht abzusehen.