Notfälle

Senior von Feuerwehr wiederbelebt

12.04.2018, 09:18 Uhr | dpa

In Hildesheim hat die Feuerwehr einen älteren Mann wiederbelebt. Der Sohn des Mannes fuhr am Mittwoch gerade mit seinen Eltern zu einem Friseur, als der Vater in der Nähe einer Feuerwache auf dem Rücksitz leblos zusammensackte. Geistesgegenwärtig fuhr sein Sohn durch das offene Tor auf den Hof der Wache, wie ein Sprecher mitteilte. Herbeieilende Feuerwehrleute konnten den Mann wiederbeleben, er wurde mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Der laut Sprecher etwa 80 Jahre alte Senior hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Herzinfarkte erlitten und schon am Morgen über Unwohlsein geklagt.