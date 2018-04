Kriminalität

Jugendliche attackieren Polizeistation in Preetz

12.04.2018, 09:49 Uhr | dpa

Jugendliche haben die Polizeistation von Preetz (Kreis Plön) angegriffen. Sie warfen in der Nacht zu Dienstag Steine auf das Dienstgebäude sowie zwei Polizisten, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Personalien der mutmaßlichen Täter stünden fest, die Staatsanwaltschaft beschäftige sich nun mit dem Fall. Als Reaktion auf den Vorfall wurden die Streifen in Preetz nach Polizeiangaben personell verstärkt.

Es stehe auch zur Debatte, ob Preetz teilweise wieder zum "gefährlichen Ort" erklärt werde. Erst vor wenigen Tagen wurde dieser Status aufgehoben. Bis dahin galt der Marktplatz der Stadt als "gefährlicher Ort". Damit durfte die Polizei ohne Anfangsverdacht einer Straftat oder einer konkreten Gefahrenlage vorbeugend Menschen anhalten, sie durchsuchen und Personalien feststellen.