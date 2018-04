Kriminalität

Maskierte überfallen Magdeburger Möbelgeschäft

12.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Zwei maskierte Täter haben in Magdeburg ein Möbelgeschäft überfallen. Am frühen Mittwochabend bedrohte einer der Männer mit einem Messer eine Angestellte hinter der Kasse und nahm Geldscheine heraus, wie die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Der zweite Maskierte bedrohte unterdessen mit einem Messer einen Kunden, der in der Nähe stand. Anschließend flüchteten beide Täter aus dem Möbelgeschäft. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen zu den Tätern.