Judo

Hamburger Judo Club setzt gegen Aufsteiger auf Nachwuchs

12.04.2018, 09:59 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach dem Sieg zum Auftakt in der Bundesliga will das Hamburger Judo Team am Samstag im ersten Heimkampf der Saison nachlegen. Im Duell mit Aufsteiger 1. Godesberger JC in der Wandsbeker Sporthalle (17.00 Uhr) wird der Titelverteidiger allerdings auf zahlreiche deutsche und internationale Topathleten verzichten. "Wir bleiben unserem Prinzip treu, bei schwächeren Gegnern vermehrt Hamburger und Nachwuchskämpfer einzusetzen", sagte Präsident Rainer Ganschow und ergänzte: "Das ist für das Teamgefühl von besonderer Bedeutung, auch wenn wir den ein oder anderen Kampf verlieren werden."