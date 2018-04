Kriminalität

Unerwünschte Pannenhilfe durch die Polizei

12.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Lüneburg (dpa/lni) – Auf wenig Anerkennung ist die Hilfsbereitschaft einer Polizeistreife in Lüneburg gestoßen. Die Beamten boten einem 52 Jahre alten Autofahrer Hilfe an, der am Mittwoch mit dem Wagen liegen geblieben war. Doch das Fahrzeug war am Vortag in Hamburg gestohlen worden, wie sich herausstellte. Die Nummernschilder gehörten zu einem anderen Auto und waren ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Das Auto war vermutlich liegen geblieben, weil der 52-Jährige kurz zuvor getankt hatte - und zwar Benzin statt des eigentlich vorgesehenen Diesels. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam, der Wagen wurde sichergestellt.