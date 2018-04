Kriminalität

Polizei warnt vor Postbetrug: "Ab in den Papierkorb!"

12.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Unbekannte haben Briefe nach Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) geschickt, in denen durch Beteiligungen an Geldgeschäften schnelle Gewinne versprochen werden. Die Polizei gab den Empfängern den Tipp: "Ab in den Papierkorb mit dem Mist". In den englisch geschriebenen Briefen mit dem Absender Barrister Raymond Greenfield seien den Empfängern große Geldsummen versprochen worden, wenn sie sich an Geldtransaktionen beteiligten. Im konkreten Fall ginge es um 9,5 Millionen Pfund Sterling. Die Polizei warnt generell vor Briefen, in denen schnelle Geldgewinne versprochen werden und bittet Empfänger solcher Briefe, sich zu melden.