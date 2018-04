Agrar

Klauenpflege: Lehrkabinett für Tierwirte geht in Betrieb

12.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Zur Ausbildung von Tierwirten in Thüringen wird künftig auch die Pediküre bei Rindern gehören. Im Lehr-, Prüf- und Versuchsgut in Buttelstedt (Weimarer Land) startete am Donnerstag der Betrieb im sogenannten Klauenpflege-Lehrkabinett, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Land- und Tierwirte absolvieren auf dem Gut einen Teil ihrer überbetrieblichen Ausbildung.

In der neuen Lehreinrichtung lernen sie, wie sie fachgerecht die Hufe ihrer Rinder pflegen können, um Krankheiten vorzubeugen. Neben der Theorie können die Lehrlinge dort an toten Tieren auch die Praxis üben. Bis zu 80 Azubis jährlich werden in Buttelstedt erwartet. Die Lehreinrichtung kostete das Land rund 170 000 Euro.

"Mit dem neuen Klauenpflege-Lehrkabinett werden aktuelle Fragen des Tierwohls und der tiergerechtere Umgang in den Mittelpunkt der Ausbildung gerückt", sagte Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke). Gerade bei Rindern sei die Pflege der Hufe besonders wichtig, da die Tiere sie insbesondere bei Stallhaltung nur schlecht selbst in Schuss halten könnten, hieß es vonseiten des Ressorts. Der Zustand der Hufe habe entscheidenden Einfluss auf die allgemeine Gesundheit der Rinder.