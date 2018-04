Fußball

HSV II droht Meistertitel zu verspielen

12.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Der HSV II läuft Gefahr, den sicher geglaubten Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nord und damit die Chance zum Aufstieg in die 3. Liga zu verspielen. Nach der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel beim SC Weiche Flensburg ist die U 21 des Hamburger SV (54 Punkte) in der Tabelle zwar noch Erster, doch der Verfolger aus Flensburg (52) hat drei Spiele weniger absolviert. Den Verlust von Trainer Christian Titz, der zugleich einige U21-Leistungsträger zum Bundesliga-Kader mitnahm, konnte das junge Team nicht kompensieren.

"So eine Durststrecke muss man einem jungen Team einfach zugestehen. Das sind alles Erfahrungswerte, die den Spielern in der Entwicklung weiterhelfen werden", sagt U21-Coach Steffen Weiß am Mittwochabend nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie. Auch die zuletzt in der 1. Liga eingesetzten Nachwuchs-Asse Bakéry Jatta und Mohamed Gouaida konnten den nächsten Rückschlag nicht verhindern. Jonas Walter (35. Minute) und Ex-St. Pauli-Spieler Nico Empen (58.) trafen vor 2824 Zuschauern (Vereinsrekord) für die zielstrebigen Flensburger.

"Es hat nur das Tor gefehlt", sagte Weiß und trauerte mehreren guten Ausgleichschancen nach. Sieben Spiele bleiben dem HSV II noch, um den ersten Platz zu verteidigen und die Aufstiegsspiele gegen den Nordostvertreter (wahrscheinlich Energie Cottbus) zu erreichen. Der SC Weiche 08 Flensburg hat dafür die vermeintlich besseren Karten, muss aber in kurzer Zeitfolge noch zehn Mal antreten.