Notfälle

56-Jähriger stürzt zwischen Zug und Bahnsteig

12.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter betrunkener Mann hat sich am Mittwoch bei einem Sturz auf die Gleise verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Betrunkene den Übergang von Zug zu Bahnsteig nicht geschafft und stürzte ins Gleisbett. Der Lokführer konnte den 56-Jährigen noch am Bein packen und milderte den Sturz so ab. Der Polizei zufolge verletzte sich der Mann an Schulter und Hüfte und wurde ins Krankenhaus gebracht.