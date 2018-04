Fußball

HSV-Angreifer Waldschmidt: Mit Trainer Titz zu Lockerheit

12.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Stürmer Luca Waldschmidt vom Hamburger SV glaubt an einen Erfolg im Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim an diesem Samstag. Hoffenheim sei zwar eine gute Mannschaft, "aber wir gehen die Aufgabe mit einem positiven Gefühl an und können auch dort etwas reißen", sagte der 21-Jährige der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag). Die Hamburger hatten am vergangenen Samstag gegen den FC Schalke 04 (3:2) erstmals nach 15 sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga wieder gewonnen. Als Tabellenvorletzter beträgt die Differenz zum Relegationsplatz fünf Punkte.

Waldschmidt betonte die besondere Rolle der Psyche. "Wenn du auf den Platz gehst und Angst davor hast, Fehler zu machen oder vor jeder Situation darüber nachdenkst, ob du jetzt so oder lieber anders reagieren solltest, dann ist es meist schon zu spät", erklärte er. "Wenn du aber darauf vertraust, die richtige Entscheidung zu treffen, dann gehst du die Herausforderungen mit breiter Brust an, dann fällt auf dem Platz alles einfacher", ergänzte der Offensivakteur.

Um psychische Lasten zu schultern, spreche er viel mit seinem Vater oder seinem Berater, sagte der Profi. Das sei gerade im Abstiegskampf schwierig. Größere Lockerheit habe die HSV-Mannschaft durch Trainer Christian Titz gewonnen. "Es ist ihm gelungen, die richtige Mischung aus Konzentration und Lockerheit zu vermitteln", betonte Waldschmidt.