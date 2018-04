Tennis

Regen in Lugano: Barthel und Witthöft weiter im Wartestand

12.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Das WTA-Turnier in Lugano hat weiter mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. Da es auch am vierten Tag regnete, wurden am Donnerstag die ersten Tennisspiele in die Halle verlegt. Unter dem Dauerregen hatten auch einige deutsche Spielerinnen zu leiden. So ziehen sich die Partien von Mona Barthel aus Neumünster gegen Swetlana Kusnezowa (Russland) und der Hamburgerin Carina Witthöft gegen die Belgierin Kirsten Flipkens nun schon über drei Tage hin. Bislang konnten erst neun Erstrundenspiele beendet werden. Sobald es das Wetter zulässt, soll bei der mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung wieder draußen gespielt werden.