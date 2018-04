Fußball

Fürther Coach Buric bangt um Innenverteidiger

12.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Trainer Damir Buric von der SpVgg Greuther Fürth muss in der 2. Fußball-Bundesliga beim Heimspiel gegen den SSV Jahn Regenbsurg um seine Innenverteidigung bangen. Nach dem Ausfall von Marco Caligiuri sind Richard Magyar und Mario Maloca angeschlagen. "Das ist nicht einfach in diesem Bereich für uns", sagte Buric am Donnerstag. Beim Aufsteiger fehlt am Freitag (18.30 Uhr) Sebastian Freis wegen einer Bauchmuskelzerrung. Benedikt Gimber muss wegen einer Gelbsperre zuschauen. "Wir sind heiß auf das Spiel in Fürth und wollen punkten", sagte Jahn-Kapitän Marco Grüttner.