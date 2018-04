Fußball

VfB Stuttgart gegen Hannover wohl wieder mit Baumgartl

12.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 sehr wahrscheinlich wieder auf Innenverteidiger Timo Baumgartl setzen. Der 22-Jährige wird nach seiner leichten Gehirnerschütterung wohl in den Kader von Trainer Tayfun Korkut zurückkehren. "Er hat jetzt die letzten Einheiten komplett mitgemacht ohne Beschwerden", sagte Korkut am Donnerstag. "Es sieht gut aus bei ihm. Das kann ich bestätigen." Baumgartl hatte die vergangenen vier Bundesliga-Partien des VfB verpasst. Im Duell der beiden Aufsteiger will Korkut den Klassenverbleib endgültig perfekt machen. "Ich sehe es als Chance für uns, es diese Woche klar zu machen."