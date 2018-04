Theater

Nominierungen für den Monica-Bleibtreu-Preis stehen fest

12.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Bei den bundesweiten Privattheatertagen vom 19. Juni bis 1. Juli in Hamburg werden zwölf herausragende Inszenierungen aus dem gesamten Bundesgebiet gezeigt. "Die Privattheatertage sind inzwischen schon fast ein fester Bestandteil der deutschen Theaterwelt geworden", sagte Initiator Axel Schneider, Intendant der Hamburger Kammerspiele, am Donnerstag in Hamburg. Mehr als 85 deutsche Privattheater haben sich mit Inszenierungen um die Teilnahme an der siebten Festivalausgabe beworben. Insgesamt konkurrieren zwölf Theaterstücke um den Monica-Bleibtreu-Preis in den Kategorien "Komödie", "(Zeitgenössisches) Drama" und "Klassiker".