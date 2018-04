Arbeit

Niedersachsens Schäfer fordern Weidetierprämie

12.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Als Teil einer bundesweiten Aktion in zwölf Bundesländern haben am Donnerstag auch niedersächsische Schäfer in Hannover eine Petition an Agrarpolitiker im Landtag übergeben. Der Berufsstand fordert, dass der Bund ab 2019 eine Weidetierprämie einführt, die pro Mutterschaf gezahlt wird. "Dieses Geld kommt direkt bei den Tieren an", sagte Klaus Seebürger für die niedersächsischen Schäfer. Eine flächenbezogene Agrarprämie nutze den Schäfern nicht.

Schäfereiverbände fürchten ein Aussterben des Berufsstandes in Deutschland, weil die erzielten Umsätze kaum für ein Überleben der Betriebe ausreichen. "Die freie Marktwirtschaft ist bei uns nicht angekommen", sagte Seebürger. "Vor 40 Jahren waren Lämmer mehr wert als heute." In Deutschland gibt es kaum einen Markt für Lammfleisch, Wolle und Milch.

Die Beweidung mit Schafen ist vielerorts wichtig für den Umwelt- und Naturschutz. Nur dank der Beweidung mit Schafen können etwa Hochmoor- oder Heideflächen erhalten werden. Auch für den Schutz der Deiche sind die Schafe unverzichtbar, denn sie verdichten zwar das Erdreich auf den Deichen, trampeln diese aber nicht nieder, wie es Kühe tun würden.

Die Schäfer sehen die Weidetierprämie als Ausgleich für finanzielle Nachteile und als Anerkennung für ihre Leistungen im Naturschutz an. "Wir haben eine geniale Geschichte: Wir pflegen Flächen und erzeugen gleichzeitig wichtige Lebensmittel und Rohstoffe", sagte Seebürger, der in der Elbtaalaue seinen Betrieb hat.