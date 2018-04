Streiks

Verdi-Chef fordert mehr Gerechtigkeit für Arbeitnehmer

12.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Verdi-Chef Frank Bsirske hat die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst aufgefordert, die Jobs in der Branche attraktiver zu gestalten. Bei einer Kundgebung im Rahmen der bundesweiten Warnstreiks am Donnerstag in Hannover, ging es Bsirske vor allem um die Zukunft des Nachwuchses. So fordere die Gewerkschaft für die Auszubildenden 100 Euro mehr Gehalt, 30 Tage Urlaub im Jahr und eine unbefristete Übernahme nach der Ausbildung. Nur so könne eine Perspektive für junge Fachkräfte geschaffen werden.

"Es sind goldene Zeiten für die deutsche Wirtschaft. Aber an dieser Festtagstimmung sollen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilhaben. Auch die Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst", sagte Bsirske vor Tausenden Kundgebungsteilnehmern.

Bundesweit streiken derzeit Angestellte von Bund und Kommunen. Ziel sind unter anderem sechs Prozent mehr Lohn.