Theater

Picknick und Musik am See eröffnen Figurentheaterfestival

12.04.2018, 14:29 Uhr | dpa

Ein Mitternachtspicknick mit Musik am See und ein schwimmendes, surreales Spektakel bilden zur Sommersonnenwende den Auftakt des Internationalen Figurentheaterfestivals in Magdeburg. Schauplatz der "La Notte" am 23. Juni wird der Salbker See I im Süden der Landeshauptstadt sein, wie Festivalleiter Frank Bernhardt am Donnerstag mitteilte. "Nach 15 Jahren gehen wir den Weg zurück in die Natur." Es sollen 3000 Karten verkauft werden. Die spektakulär inszenierten Eröffnungsveranstaltungen fanden in den vergangen Jahren beispielsweise im Schiffshebewerk Rothensee, im Wissenschaftshafen oder auf dem Gelände des Puppentheaters statt.