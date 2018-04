Unternehmen

DHL baut erste automatische Verteilanlage für Pakete

12.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Der Paketdienst DHL baut im Güterverkehrszentrum Vieselbach bei Erfurt die erste automatisierte Verteilanlage für Paketsendungen in Thüringen. Damit reagiert die Post-Tochter auf das rasant steigende Aufkommen an Paketen und Päckchen als Folge des Online-Versandhandels, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Anlage, über die Sendungen automatisch erfasst, identifiziert und den einzelnen Zustellbezirken zugeordnet werden, soll voraussichtlich Ende Oktober in Betrieb gehen. Bisher müssen die Paketzusteller die Sendungen noch eigenhändig sortieren.

In der neuen Anlage, die auch das Paketzentrum im benachbarten Nohra bei Weimar entlasten soll, würden zunächst 60 Mitarbeiter beschäftigt, hieß es. Sie könne bis zu 18 000 Pakete pro Tag bearbeiten. Die Anlage in Vieselbach ist den Angaben zufolge eine von bundesweit 70 der DHL.

Das Logistikunternehmen investiert nach eigenen Angaben seit 2011 bundesweit rund 750 Millionen Euro in Paketzentren und moderne Verteilanlagen. Zur Investitionssumme in Erfurt machte es keine Angaben.