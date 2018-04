Brände

Unbekannter legt Feuer in Böblinger Einkaufszentrum

12.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Das Einkaufszentrum Mercaden in Böblingen bei Stuttgart ist nach einem Brand im Obergeschoss geräumt worden. Verletzte habe es bei dem Feuer am Donnerstag nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter habe in einem Geschäft im Obergeschoss Kleidung in Brand gesteckt. Das Feuer war demnach klein und schnell gelöscht, löste aber die Sprinkleranlage aus. Nach weniger als einer Stunde konnte das Einkaufszentrum mit Ausnahme des betroffenen Geschäfts wieder geöffnet werden. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Feuers im Einkaufszentrum waren, war zunächst unklar. Auch der entstandene Sachschaden musste noch ermittelt werden.