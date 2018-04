Geschichte

Schloss Marienburg präsentiert König Georg und Marie

12.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Eine Ausstellung auf Schloss Marienburg stellt von diesem Samstag an das letzte Königspaar von Hannover, Georg V. und seine Frau Marie, vor. "Die Königin war eine bemerkenswerte Frau, die sich auch schon mal der Hofetikette widersetzte", sagte Ernst August von Hannover (34) am Donnerstag über seine Urururgroßmutter. Weil Marie ihre drei Kinder selber stillte, was Adlige gewöhnlich Ammen überließen, weigerte sich ihr Schwiegervater, mit ihr an einer Tafel zu speisen. Der Besitzer von Schloss Marienburg ist selbst Ende Februar Vater geworden, wollte aber beim Ausstellungsrundgang keine privaten Fragen beantworten. Viele Objekte der Schau aus dem Welfenbesitz waren bisher noch nie öffentlich zu sehen.