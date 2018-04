Musik

Schulz, Grebe, Lisbeth: Kulturarena mit deutschem Liedgut

12.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Der Theatervorplatz in Jena. Foto: Jan-Peter Kasper/Archiv (Quelle: dpa)

Thüringens längstes Sommerfestival setzt in diesem Jahr auf eine ganze Reihe von Größen aus der deutschsprachigen Musikszene. Die am 5. Juli in Jena beginnende rund sechswöchige Kulturarena wartet mit Tocotronic, Von wegen Lisbeth ("Wenn du tanzt"), Sänger Olli Schulz sowie Liedermacher und Kaberettist Rainald Grebe ("Thüringen") auf. Hiphop-Fans dürften sich nach der langen Pause auf den Tour-Auftakt von Freundeskreis freuen.

Auch an Musik mit englischen Texten wird es nicht mangeln: Die US-Band Mighty Oaks, der als Soul-Erneuerer bejubelte Curtis Harding, Asaf Avidan ("One Day/Reckoning Song"" und viele weitere Künstler werden bis zum 19. August in Jena auftreten.

Insgesamt stehen 58 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu zählen zwei Aufführungen der Szenischen Kantate "Carmina Burana" noch vor dem eigentlichen Beginn am 22. und 23. Juni. Als Schauspiel kommt die "Titanic" auf die Bühne. Im Kinderprogramm gibt die speziell auf junge Zuhörer getrimmte Hiphop-Band Deine Freunde ein Konzert. Auch Filme werden wieder zu sehen sein.

Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben rund 68 000 Besucher. In diesem Jahr soll das mehrwöchige Spektakel rund 939 000 Euro kosten. Ein Großteil soll über den Ticketverkauf und andere Einnahmen gedeckt werden; 30 000 Euro kommen als Zuschuss von der Stadt Jena, ungefähr 14 000 Euro steuert das Land bei.