Leute

Veysel: Promis sind auch nur "Menschen, die aufs Klo gehen"

12.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Für die einen ist der Gang über den roten Teppich der Inbegriff von Ruhm und Glamour - Rapper Veysel (34) sieht den Promi-Auflauf nüchterner. Roter Teppich sei "mal ganz schön, aber das sind auch nur Menschen, die aufs Klo gehen wie du und ich", sagte der Essener der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Die Serie "4 Blocks" (TNT Serie), in der der Rapper eine Hauptrolle spielt, wird am Freitag mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Bürgerlich heißt er Veysel Gelin. "4 Blocks" dreht sich um eine arabische Großfamilie in Berlin.