Tarife

Verdi kündigt Ausstand bei Bussen und Bahnen in Leipzig an

12.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Leipzig (dpa/sn) - Arbeitnehmer in Leipzig müssen am Freitag für den Weg zu ihrem Arbeitsplatz mehr Zeit einplanen: Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe und deren Töchter Leipziger Stadtverkehrsbetriebe und Leobus am Donnerstag dazu auf, ab 3.00 Uhr die Busse und Bahnen in den Depots stehen zu lassen. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis 14.00 Uhr dauern.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen unter anderem die Reduzierung der Arbeitszeit auf 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Außerdem will sie eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden zwischen den Diensten und weitere Verbesserungen durchsetzen.