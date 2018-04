Kriminalität

Bluttat am Jungfernstieg: Tatwaffe in Mülleimer gefunden

12.04.2018, 18:39 Uhr | dpa

Nach der Tötung eines einjährigen Mädchens und seiner Mutter am Hamburger S-Bahnhof Jungfernstieg hat die Polizei die Tatwaffe gefunden. Sie sei auf dem Fluchtweg des 33-Jährigen in einem Mülleimer im Bahnhof sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um welche Art Waffe es sich handelt, blieb unklar. Zuvor hatte ein Polizeisprecher von einem Messer gesprochen. Der Tatverdächtige, ein 33-Jähriger aus Niger und Vater des Kindes, sei in der Mönckebergstraße von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen worden. Zunächst hatte es geheißen, die Festnahme sei auf dem Jungfernstieg vor einem Geldinstitut erfolgt.

Der 33-Jährige sollte nach seiner Vernehmung in das Untersuchungsgefängnis gebracht und am Freitag vor den Haftrichter kommen.