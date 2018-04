Fußball

Schalkes Nastasic fällt für den Rest der Saison aus

12.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Fußball-Profi Matija Nastasic verzichten. Der Innenverteidiger habe bei der Partie gegen den HSV am vergangenen Samstag einen Anriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie erlitten, teilte der Tabellen-Zweite am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler werde wohl acht bis zwölf Wochen pausieren müssen. Der serbische Nationalspieler muss deshalb auch um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer bangen. Schalke spielt am Sonntag das Revierderby gegen Borussia Dortmund.