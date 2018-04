Industrie

IHK Cottbus bestellt neuen Hauptgeschäftsführer

12.04.2018, 20:29 Uhr | dpa

Der Unternehmensberater Marcus Tolle wird neuer Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus. Die IHK-Vollversammlung bestellte den 55-Jährigen am Donnerstag, wie die Kammer mitteilte. Tolle übernimmt das Amt am 15. September von Wolfgang Krüger, der altersbedingt ausscheidet. Tolle ist seit 2009 geschäftsführender Gesellschafter der PMG Consult GmbH in Berlin. Er begann seine berufliche Karriere als Leiter der Rechtsabteilung der IHK Schwerin.