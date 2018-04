Kriminalität

Razzia in Essen gegen Kriminalität in Problemviertel

12.04.2018, 22:38 Uhr | dpa

Bei einer groß angelegten Razzia in der nördlichen Innenstadt von Essen hat die Polizei am Donnerstagabend mehrere Dutzend Gebäude durchsucht und Personen überprüft. Die Gegend sei ein Kriminalitätsschwerpunkt, sagte ein Polizeisprecher. Neben zwei Hundertschaften waren an dem Einsatz auch der Zoll, Finanzbehörden und das Ordnungsamt der Stadt beteiligt. Durchsucht wurden etwa Shisha-Bars und Gaststätten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) begleitete den Einsatz. "Wir wollen zeigen, dass der Staat da ist, dass die Polizei sich kümmert", sagte er am Rande.

Der Stadtteil war in der Vergangenheit häufig Austragungsort gewalttätiger Auseinandersetzungen libanesischer Familienclans. Immer wieder gab es Polizeieinsätze, bei denen sich die Beamten mehreren Dutzend Clanmitgliedern gegenüber sahen, die sich provokant verhielten. Der Einsatz diene auch dazu, Präsenz zu zeigen, sagte ein Polizeisprecher. Man wolle damit dem oft respektlosen Verhalten dieser Personengruppen entgegentreten.