Kriminalität

Prozess um Kindesmissbrauch in Thailand: Urteil erwartet

13.04.2018, 02:18 Uhr | dpa

Im Prozess um den sexuellen Missbrauch eines Kindes in Thailand wird heute vor dem Landgericht Bad Kreuznach das Urteil erwartet. Auf dem Programm stehen zuvor noch die Ausführungen eines psychologischen Gutachters sowie die Plädoyers von Anklage und Verteidigung.

In dem Verfahren wird einem Mann aus Hargesheim (Kreis Bad Kreuznach) unter anderem vorgeworfen, sich in Thailand mehrfach an einem zum Tatzeitpunkt 13-Jährigen vergangenen zu haben. Außerdem soll der Mann kinderpornografische Aufnahmen vom minderjährigen Sohn seiner thailändischen Lebensgefährtin gemacht haben und einen anderen Jungen vor fast zwei Jahrzehnten bei einer Jugend-Sommerfreizeit in Norddeutschland sexuell missbraucht haben. Der Angeklagte hat die Vorwürfe laut Gericht weitgehend gestanden.