Kriminalität

52-Jähriger soll Freundin erwürgt haben: Plädoyers erwartet

13.04.2018, 02:59 Uhr | dpa

Im Prozess um einen 52-Jährigen, der zugegeben hat, seine damalige Lebensgefährtin bis zum Tod gewürgt zu haben, stehen heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin an. Der Angeklagte aus Nordhausen hatte zu Prozessbeginn von einem Streit im April 2017 in Ilfeld (Kreis Nordhausen) zwischen ihm und der 48-Jährigen berichtet. Nachdem die Frau ausgerutscht sei, habe er sie im Badezimmer erwürgt, gab der 52-Jährige an. Als letzter Zeuge soll der psychiatrische Gutachter die Tat vom April 2017 analysieren. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Mühlhausen will am 27. April ein Urteil verkünden.