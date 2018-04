Prozesse

Toter in Garten: Prozess gegen Ehefrau beginnt

13.04.2018, 03:08 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Dessau-Roßlau beginnt heute der Prozess gegen eine 44-Jährige wegen Totschlags. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, im Juli vorigen Jahres ihren Ehemann in einem Garten in Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) erstochen zu haben. Die Beschuldigte hat die Tat nach Angaben eines Gerichtssprechers bei den Ermittlern eingeräumt. Demnach habe sich das Paar gestritten. Die Frau habe zum Obstmesser gegriffen, auf den 48-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt in der Laube zurückgelassen. Ein Gartennachbar fand den Mann tot auf. Der Prozess gegen die Ehefrau soll bis zum 8. Mai gehen.