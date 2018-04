Notfälle

Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Augsburg ist wieder frei

13.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Augsburg ist wieder frei. Wegen eines Notarzteinsatzes am Uhinger Bahnhof am frühen Freitagmorgen war sie zuvor nach Angaben der Bahn in beide Richtungen gesperrt worden. Züge wurden über den Aalener Hauptbahnhof umgeleitet. Wie ein Sprecher der Bahn sagte, waren sowohl Fern- als auch Regionalzüge von der Streckensperrung betroffen. Genauere Angaben konnten am Morgen noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die ersten Ermittlungen am Uhinger Bahnhof abgeschlossen und geht von einem Suizid aus.