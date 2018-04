Tarife

Warnstreik bei der Stadtreinigung Hamburg wird fortgesetzt

13.04.2018, 06:58 Uhr | dpa

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst in Hamburg wird am Freitag fortgesetzt. Nachdem am Donnerstag etwa städtische Kitas und einige Theater bestreikt wurden, sollen am Freitag ausschließlich die Mitarbeiter der Stadtreinigung in den Ausstand treten. Dies bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen-Presse-Agentur. Die Müllabfuhr wird voraussichtlich nur die blauen Altpapier- und die gelben Wertstofftonnen wie geplant leeren. Zudem werden Straßen und Gehwege laut Stadtreinigung wohl nur teilweise gereinigt. Nur vier von zwölf Recyclinghöf seien eingeschränkt erreichbar. Die Streikenden sollen sich am Morgen zu einer Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus einfinden.