Tiere

Krötenwanderung in diesem Jahr besonders spät

13.04.2018, 07:48 Uhr | dpa

Die Krötenwanderung hat sich wegen des lange Zeit kalten Wetters in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr verzögert. Viele Tiere seien erst vier bis sechs Wochen später als gewöhnlich aufgebrochen, sagte die Landesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu), Annette Leipelt. Tausende Kröten und Frösche zieht es jedes Frühjahr zur Fortpflanzung an die Gewässer ihrer Geburt. Je länger die Tiere warteten, desto größer werde der Druck, endlich aufzubrechen, sagte Leipelt. Es sei in den nächsten Tagen deshalb mit jeder Menge Kröten auf Wanderschaft zu rechnen. Zahlreiche Freiwillige des Nabu sammeln die Kröten an Straßen ein, damit die Tiere sicher die andere Seite erreichen.