Literatur

Uwe Timm: Staune über Aktualität der Schiller-Werke

13.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Der diesjährige Schillerpreis-Träger Uwe Timm (78, "Ikarien") hält die Botschaften im Werk von Friedrich Schiller für weiterhin gültig. "Vor zwei Jahren habe ich "Die Räuber" in der großartigen Inszenierung von Ulrich Rasche im Münchner Residenztheater gesehen - und wieder einmal gestaunt über die Aktualität dieses Stücks", sagte Timm der Deutschen Presse-Agentur.

In Schillers Sprache werde der Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Intrige und Wahrheit und zwischen Gefühl und Verstand behandelt. "Das sind Probleme, die höchst aktuell sind. Eine gewalttätige Sprache, die ihrerseits Wirklichkeit erzeugt - das erleben wir allenthalben."

Der mit 10 000 Euro dotierte Schillerpreis der Stadt Mannheim wird dem Hamburger Schriftsteller an diesem Sonntag in der nordbadischen Kommune verliehen. Schiller hatte das Drama "Die Räuber" 1782 in Mannheim uraufgeführt.