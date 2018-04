Parlament

Regierung will gesetzliche Frauenquote in der Politik

13.04.2018, 07:58 Uhr | dpa

Die rot-rot-grüne Landesregierung will per Gesetz eine Frauenquote für Kandidatenlisten bei Kommunal- und Landtagswahlen festlegen. "Eine solche Vorschrift wäre bisher einmalig in der Bundesrepublik und Thüringen würde die Vorreiterrolle übernehmen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dirk Adams. Konkret gehe es darum festzuschreiben, dass Wahllisten paritätisch mit Frauen und Männern zu besetzen sind.

Derzeit arbeiteten die Grünen mit Linke und SPD an einer möglichst gerichtsfesten Regelung. Die Initiative würde eine Änderung des Landeswahlgesetzes erfordern. Die CDU-Opposition wittert in dem Vorstoß allerdings dagegen "ideologische Bevormundung".