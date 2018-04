Verkehr

Bauarbeiten in Hamburg: A7 nur eingeschränkt befahrbar

13.04.2018, 09:19 Uhr | dpa

Auf der A7 im Hamburger Süden sind am Wochenende nicht alle Spuren frei. Grund sind Bau- und Reinigungsarbeiten zwischen der Abfahrt Waltershof und dem Dreieck Südwest, teilte die Stadt Hamburg mit. Richtung Norden sei ab dem frühen Samstagmorgen 5.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Hausbruch und Waltershof nur eine Spur befahrbar. Zudem werde die Auffahrt Hausbruch gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 24 Stunden. Richtung Süden steht dann am Sonntag zwischen 6.00 und 12.00 Uhr am Dreieck Südwest ebenfalls nur eine Spur zur Verfügung.