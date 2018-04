Internet

Pistorius: Von Japans digitaler Vernetzung lernen

13.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Niedersachens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht in japanischen Konzepten zur digitalen Vernetzung ländlicher Regionen Ansätze auch für Deutschland. Zum Abschluss seiner Gespräche in Japan ließ sich der Minister über sogenannte "Satellite Offices" japanischer Unternehmen in Niedersachsens Partnerprovinz Tokushima informieren. Dank Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerken durch die Provinz haben Unternehmen aus Großstädten dort in teils idyllischer Lage Büros in Landhäusern samt Servern eingerichtet, die ein Arbeiten wie in den Unternehmenszentralen in den großen Städten erlaubt. "Dieser Ansatz kann für die nächsten zehn bis 20 Jahre auch bei uns ein Modell sein", sagte Pistorius am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio kurz vor seinem Rückflug nach Niedersachsen.

Hintergrund der Versorgung ländlicher Regionen mit leistungsstarkem Breitband-Internetschluss wie in Tokushima ist die Überalterung der Gesellschaft und die damit einhergehende Abwanderung junger Menschen vom Land in die Städte wie Tokio. Eine Herausforderung, vor der auch Deutschland steht. Durch "Satellite Offices" versucht Niedersachsens Partnerprovinz Tokushima, Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen zum Leben auf dem Lande zu gewinnen, um so die Region wiederzubeleben.